Спецдокладчики организации призвали международное сообщество "немедленно принять меры"

ЖЕНЕВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно остановить Израиль, прежде чем он заставит замолчать всех журналистов, освещающих его военную операцию в секторе Газа. С таким призывом выступили спецдокладчики ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях и по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений Франческа Альбанезе и Ирен Хан.

"Мы призываем международное сообщество - государства-члены, а также ключевые органы Организации Объединенных Наций - незамедлительно принять меры, прежде чем Израиль заглушит последние голоса в Газе", - говорится в заявлении двух экспертов. Они выражают возмущение "убийством еще шестерых палестинских журналистов, в том числе двух женщин, в результате многочисленных израильских ударов по Газе за последние 10 дней". Отмечается, что убийства имели место в момент начала Израилем операции по военному захвату города Газы, столице одноименной провинции на севере палестинского анклава, спустя "всего две недели после того, как шесть журналистов, в том числе главный корреспондент [телеканала] Al Jazeera в Газе Анас аш-Шариф, были намеренно убиты в результате удара поблизости от больницы "Аш-Шифа".

Спецдокладчики потребовали "проведения независимого уголовного расследования убийств и нападений на журналистов в Газе и на всей палестинской территории, а также полного возмещения ущерба и справедливости для их семей и прекращения беспрецедентной безнаказанности, которой пользуется Израиль". Они напомнили, что количество журналистов, убитых на данный момент в палестинском анклаве, составило не меньше 248 человек, что больше, чем в любом другом конфликте современности.

20 человек погибли в результате удара израильских ВС по больнице "Насер" 25 августа. Среди погибших - Хуссам аль-Масри, сотрудничавший с агентством Reuters, Муаз Абу Таха, работавший на телеканале NBC, фотооператор телеканала Al Jazeera Мухаммед Саляма. Жертвой атаки также стала журналистка Марьям Абу Дакка, сотрудничавшая с рядом СМИ, в том числе с американским агентством Associated Press. Канцелярия премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху выразила глубокое сожаление в связи с трагическим инцидентом.

Ранее катарская медиасеть Al Jazeera проинформировала о гибели в Газе четырех своих сотрудников в результате израильского удара рядом с больницей "Аш-Шифа". Жертвами атаки стали репортеры Анас аш-Шариф и Мухаммед Крейка, а также три оператора. В Армии Израиля заявили, что ликвидировали "террориста Анаса аш-Шарифа, выдававшего себя за журналиста телеканала Al Jazeera". По версии военных, он возглавлял один из отрядов палестинского движения ХАМАС и "отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих".