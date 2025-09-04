О задержании Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева ранее сообщил новостной портал Орда

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Информация новостного портала Орда о том, что заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу был задержан, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана.

"Центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при президенте республики Казахстан сообщает: распространяемая на ресурсах Гульнар Бажкеновой (Orda и Bazhkenova vs.) информация о якобы задержании министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Бажкенова, согласно информации на сайте Орды, является основателем, учредителем и главным редактором этого СМИ.

"Центр подчеркивает: распространение заведомо ложных сведений наносит ущерб общественному доверию и формирует искаженное восприятие происходящих событий. <...> Напоминаем, что в соответствии с законодательством Казахстана за распространение ложной информации и содействие ее распространению предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной", - пишет Центр по борьбе с дезинформацией.

Ранее казахстанское издание Орда сообщило со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, что 4 сентября были якобы задержаны вице-премьер - министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, бизнесмен Гаджи Гаджиев, а также ряд высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности.