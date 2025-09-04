Стороны продолжат переговоры, которые состоялись в Вашингтоне 18 августа

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведут отдельную двустороннюю встречу. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце.

Поясняется, что их встреча будет продолжением переговоров, которые состоялись в Вашингтоне 18 августа. Вместе с Зеленским на встречу с американским лидером в Белом доме прибыли тогда президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

4 сентября секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак уже встретились в Париже с Уиткоффом и обсудили практическую реализацию гарантий безопасности для Украины, а также усиление санкционного давления. Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале. На встрече присутствовали также советник премьера Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн, советник канцлера ФРГ по внешней политике и дипломатический советник главы Совета министров Италии Фабрицио Саджо.

4 сентября в Париже проходит встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой среди прочего будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов.