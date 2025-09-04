Президент энтитета Боснии и Герцеговины призвал Брюссель вести себя по-европейски и поговорить

БУДАПЕШТ, 4 сентября. /ТАСС/. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) может провозгласить свою независимость в случае усиления внешнего давления. Об этом заявил президент республики Милорад Додик по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"Мы хотим диалога. Уберите [высокого представителя] Кристиана Шмидта, закройте его аппарат, избавьтесь от его незаконного наследия. Вы, Брюссель, ведите себя по-европейски. Мы можем поговорить. Любое новое навязывание [чего-либо] приведет нас к решению о независимости Республики Сербской, и мы твердо намерены это сделать", - написал Додик в Х.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), которого назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить Кристиана Шмидта (Германия) новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.

ЦИК Боснии и Герцеговины назначил досрочные выборы президента Республики Сербской на 23 ноября. Этому предшествовало постановление комиссии прекратить полномочия Додика в связи с приговором за игнорирование решений Шмидта. Президент в ответ анонсировал проведение 25 октября референдума о доверии руководству республики.