Военнослужащие Украины отметили их слабую броню

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие из 155-й бригады Вооруженных сил Украины, проходившей формирование и обучение во Франции, критически отзываются о поставленных Парижем легких танках AMX-10 RC. Об этом сообщил телеканал LCI.

"Из-за слабой брони его применение просто бесполезно, так как дроны очень быстро превратят его в пепел", - жалуется корреспонденту телеканала один из украинских военных.

Как отмечается в репортаже, французские танки, предназначенные в том числе для разведки, большую часть времени стоят замаскированными и ВСУ "пришлось пересмотреть тактику их применения". От использования AMX-10 RC во время наступательных действий отказались. "Они чаще используются в плохую погоду, в условиях естественной маскировки или в экстремальных случаях, например при прорыве противника", - заявил телеканалу украинский военный.

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за фактов дезертирства более 1,5 тыс. военнослужащих 155-й бригады "Анна Киевская", которую готовили во Франции. Данный факт признавали как в Париже, так и в военном руководстве Украины. По словам экс-президента Петра Порошенко, дезертировали более 30% личного состава бригады.

В марте министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете La Tribune Dimanche заявил о намерении в 2025 году направить Украине вооружения на сумму €195 млн за счет использования доходов от замороженных российских активов. В пакет военной помощи включены снаряды калибра 155 мм и управляемые бомбы AASM для истребителей Mirage 2000. Также министр заявил о продолжении поставок киевскому режиму танков AMX-10RC и легких броневиков VAB, принятых на вооружение ВС Франции в 1970-х.