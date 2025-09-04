Это делается с целью дальнейшего укрепления украинского оснащения, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Страны, входящие в так называемую коалицию желающих, высказали готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам его участия во встрече в виртуальном формате.

"Премьер-министр приветствовал заявления партнеров по "коалиции желающих" о поставках Украине дальнобойных ракет с целью дальнейшего укрепления ее оснащения", - говорится в коммюнике. "Он также поблагодарил военных планировщиков и начальников штабов за их продолжающуюся оперативную работу по обеспечению возможности развертывания сил в случае прекращения огня", - говорится в заявлении.

4 сентября в Париже проходит встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой среди прочего планировалось обсуждать гарантии безопасности для Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов.