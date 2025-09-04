На ней в том числе обсуждаются гарантии безопасности для Украины

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Участники встречи так называемой коалиции желающих, организованной в Париже для обсуждения гарантий безопасности для Киева, проводят телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

4 сентября в Париже проходит встреча "коалиции желающих", на которой среди прочего обсуждаются гарантии безопасности для Украины. Как заявлял ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, коалиция насчитывает около 30 участников, часть принимала участие в дискуссиях по видеосвязи. Среди участников журналисты также заметили советника президента США Стивена Уиткоффа, у которого ранее также состоялась отдельная встреча с Владимиром Зеленским.