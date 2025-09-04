Из них семеро представляли партию "Альтернатива для Германии"

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Минимум 16 кандидатов от различных партий умерли незадолго до выборов в местные органы самоуправления, которые пройдут в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии 14 сентября. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на главу местного избиркома Монику Виссман.

Она отметила, что на данный момент известно о 16 случаях смерти кандидатов. Из них семеро представляли партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), остальные - Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), Свободную демократическую партию (СвДП), "Зеленых" и другие политические силы.

После первых сообщений о кончине членов АдГ, как отмечает газета, стали распространяться разного рода слухи и спекуляции. Расследование, проведенное Bild совместно с местной полицией, показало, что все они умерли от естественных причин. 2 сенятбря в эфире телеканала Welt представитель "Альтернативы для Германии" в Северном Рейне - Вестфалии Кай Готтшальк заявил об отсутствии признаков того, что это "убийство или что-то подобное". У некоторых из умерших, как замечал политик, "были сопутствующие заболевания".

Теперь местным властям необходимо напечатать новые бюллетени и направить избирателям, голосующим по почте, чтобы они успели вовремя их заполнить и отправить до завершения голосования.

По данным телерадиокомпании WDR, кандидатов от АдГ перед выборами лишились избиратели городов Бломберг, Бад-Липпшпринге, Шверте и Райнберг. 3 сентября газета Die Welt сообщила, что число умерших достигает семи.