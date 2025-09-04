В комментарии для издания канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона пояснила, что спецпосланник президента США ушел после своего выступления на другую запланированную встречу

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф покинул Елисейский дворец спустя 45 минут после того, как там началось заседание "коалиции желающих". Об этом сообщило украинское издание "Европейская правда".

В комментарии для издания канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона пояснила, что Уиткофф ушел после своего выступления на другую запланированную встречу. Отмечалось, что позднее спецпосланник вернется для разговора с президентом США Дональдом Трампом.

4 сентября в Париже проходит встреча "коалиции желающих", на которой среди прочего обсуждаются гарантии безопасности для Украины. Как заявлял ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, коалиция насчитывает около 30 участников, часть принимала участие в дискуссиях по видеосвязи. Среди участников журналисты также заметили спецпосланника президента США, у которого ранее состоялась отдельная встреча с Владимиром Зеленским.