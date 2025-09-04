Приговор по делу о нарушениях при финансировании политической партии рассмотрит судья Виталий Будечь

КИШИНЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Кишинева рассмотрит требование адвокатов об оправдании главы Гагаузии Евгении Гуцул 8 октября. Как информирует единый портал судебных инстанций республики, приговор по делу о нарушениях при финансировании политической партии рассмотрит судья Виталий Будечь.

Как рассказал ТАСС Адовкат Гуцул Сергей Морарь, в судебном процессе были допущены многочисленные нарушения. По его словам, право на защиту нарушалось на всех этапах. Судья отказал в допросе более 200 свидетелей, которых предлагалось вызвать, в то время как обвинению не отказали ни в одном. Также были отклонены некоторые ходатайства о проведении финансовой и других экспертиз, которые могли бы дать корректные расчеты в материалах дела. По мнению Морарь, эти и другие нарушения создали впечатление, что изначально у суда была цель применить наказание в виде лишения свободы.

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет.

Отношения главы Гагаузии с молдавским руководством обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.