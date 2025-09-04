На начальном этапе его функционирование будет обходиться в €8 млн ежегодно

ГААГА, 4 сентября. /ТАСС/. В Нидерландах начало работу новое объединенное командование вооруженных сил, призванное обеспечить постоянную готовность армии страны к затяжному вооруженному конфликту. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Рубен Брекелманс, выступая на церемонии открытия штаба в Гааге.

По его данным, командование станет центральным органом для координации действий всех родов войск, включая силы специального назначения и разведку. "Раньше наши миссии в Ираке, Афганистане или Мали можно было заранее спланировать и ограничить во времени. В нынешних же условиях вооруженные силы должны постоянно быть готовы к защите территории НАТО", - приводит слова Брекелманса газета Algemeen Dagblad.

Начальник Генерального штаба нидерландской армии Онно Эйхелсхейм уточнил, что в новом центре будут работать около 300 человек, которые займутся как планированием будущих операций, так и обеспечением поддержки действующих подразделений. "Мы должны быть готовы к длительному противостоянию, и на этот случай новое командование координирует работу всех подразделений - от космических до морских", - подчеркнул он.

По информации военного ведомства, проект также предполагает строительство отдельного здания для штаба, которое будет расположено "в Гааге или ее окрестностях". На первом этапе его функционирование будет обходиться в €8 млн ежегодно, главным образом финансирование пойдет на поддержание IT-систем.

Власти королевства подчеркивают, что создание командования также служит "элементом сдерживания", в том числе в отношении России. "Это сигнал о том, что мы готовы к любой угрозе - будь то гибридные атаки, шпионаж или диверсии на Северном море", - пояснил Брекелманс.

23 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных и силовых вузов заявил, что страны НАТО сами придумали себе "страшилку российской угрозы". Он подчеркнул, что такой нарратив с их стороны является беспардонной ложью собственному народу.