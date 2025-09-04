Об этом говорит визит лидера КНДР в Китай, указал председатель КНР

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай продемонстрировал решимость Пхеньяна отстаивать достижения победы во Второй мировой войне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Визит генерального секретаря Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына в Китай для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и в мировой антифашистской войне демонстрирует твердую решимость КНДР отстаивать достижения победы во Второй мировой войне", - подчеркнул он на встрече с лидером КНДР.