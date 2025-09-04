По информации газеты, лидеры европейских стран, составляющих "коалицию желающих", рассматривают планы обеспечения безопасности в небе и вдоль побережья Черного моря

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пока не определился с ролью Вашингтона в обеспечении возможных гарантий безопасности Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, лидеры европейских стран, составляющих "коалицию желающих", рассматривают планы обеспечения безопасности в небе и вдоль побережья Черного моря. Планы также предусматривают "демонстрационный элемент", под которым подразумевается размещение "на удалении от фронта войск, которые обеспечивали бы сдерживание" на случай "будущих атак". По словам источников газеты, европейские страны исходят из того, что "ключевым фактором в этом стала бы авиация и разведывательные ресурсы США".

При этом роль США в обеспечении возможных гарантий безопасности "пока не определена", пишет WP. "Есть разница между предложением и соглашением", - приводит газета слова представителя американской администрации. "Решение остается за президентом. Пока он каких-либо решений не принимал", - добавил он.

4 сентября в Париже проходит встреча "коалиции желающих", на которой среди прочего обсуждаются гарантии безопасности Украины. Как заявлял ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, часть из примерно 30 участников говорили по видеосвязи. Среди участников журналисты заметили спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который отдельно встретился с Владимиром Зеленским. По данным Agence France-Presse, ссылающегося на Елисейский дворец, участники встречи проводят телефонные переговоры с президентом США.

19 августа в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что гарантии безопасности Украины не могут включать защиту со стороны НАТО. Он добавил, что США будут готовы помочь Европе, "если речь идет о воздухе", не пояснив при этом, что конкретно он имел в виду.