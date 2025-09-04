WP: США понимают, что нападки советника Трампа на Индию вредят Белому дому

Решение задачи стабилизации отношений возложено на Госдепартамент, указала газета со ссылкой на американского чиновника

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Американская администрация сознает, что недавние нападки старшего советника президента США по торговле и производству Питера Наварро на политику Индии только вредят Белому дому. Это признал в беседе с корреспондентом газеты The Washington Post американский чиновник, комментируя глубокие противоречия между Соединенными Штатами и республикой.

По его свидетельству, исполнительная ветвь власти США понимает, что эти высказывания Наварро "не способствуют" достижению взаимопонимания с Индией. Тем не менее этот помощник Дональда Трампа "в действительности не вовлечен" в переговоры с Индией, пояснил источник газеты. В ее публикации уточняется, что решение задачи стабилизации отношений возложено на Госдепартамент.

В статье также цитируется старший научный сотрудник лондонского Королевского института международных отношений Чатем-хаус (организация признана нежелательной в России) Чьетигдж Баджпаи, который указал, что оголтелая критика со стороны Наварро "по-настоящему задела Нью-Дели". Она способна привести к тому, что Индия начнет сокращать масштабы сотрудничества с США в ключевых областях, таких как оборона, подчеркнул эксперт.

Согласно информации WP, Трамп недавно отклонил предложенную Индией торговую сделку. Ее изложили главе вашингтонской администрации госсекретарь США Марко Рубио и представитель на торговых переговорах (в ранге члена президентского кабинета) Джеймисон Грир. Центральной частью инициативы была готовность Индии "значительно понизить ставки пошлин на американские товары", говорится в материале. Однако президент США отказался поддержать такую договоренность без сокращения Индией объемов закупки российской нефти.

"Индия должна сделать больше, чтобы существенно ответить на обеспокоенности США [в сфере торговли]", - заявили газете в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства. Кроме того, официальный представитель США заверил, что Вашингтон рассматривает "российскую нефть и торговлю как два отдельных вопроса" в диалоге с Нью-Дели.

"Но, разумеется, дело тут и в доброй воле, и продолжение приобретения [Индией] российской нефти не способствует [достижению торговой договоренности]", - утверждал собеседник.

"Крестовый поход"

Между тем портал Axios отмечает, что движение MAGA воспользовалось острыми разногласиями между Вашингтоном и Нью-Дели, чтобы начать "крестовый поход" против культуры и влияния Индии, а также иммигрантов из этой страны. Эскалация угрожает подорвать давние усилия США, нацеленные на то, чтобы превратить Индию в противовес Китаю, пишет портал. Он напоминает, что Трамп в ходе первого срока пребывания на посту главы государства (2017-2021) проводил эту стратегию. MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") - главный политический лозунг избирательной кампании Трампа 2016 года. Он прочно закрепился в политическом лексиконе США.