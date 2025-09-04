Решение об участии в возможной военной миссии Берлин примет в надлежащее время, отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Германия в рамках так называемых гарантий безопасности Украины готова расширить финансирование, поставки оружия и подготовку ВСУ. Берлин примет решение об участии в возможной военной миссии в надлежащее время, после прояснения рамочных условий, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус по итогам встречи по видеосвязи "коалиции желающих".

Канцлер Фридрих Мерц также участвовал в ней. "Канцлер подчеркнул, что европейцам следует по-прежнему делать ставку на собственную повестку", - отметил Корнелиус. Эта повестка, по оценке Мерца, должна быть сконцентрирована на проведении саммита с участием Зеленского, где надо достигнуть договоренности о перемирии. После такого решения европейцы "готовы внести значительный вклад" в гарантии безопасности Украины, и Мерц заверил, что "Германия будет участвовать [в них]". Также в центре внимания должны находиться вопросы финансирования, вооружения и подготовки украинских вооруженных сил, рассказал Корнелиус о мнении Мерца. Как подчеркнул канцлер на встрече, "правительство ФРГ готово это расширить".

Канцлер указал, что прояснение рамочных условий зависит от участия США и результатов переговорного процесса. Мерц напомнил о том, что решение "о национальном мандате принимает Бундестаг". Он также подчеркнул, что Германия вместе с партнерами по "коалиции желающих" продолжит поддержку Киева.

В конце встречи ее участники поговорили по телефону с президентом США Дональдом Трампом. "Европейские партнеры проинформировали его о ходе их работы. Мерц рассказал, что они выразили надежду, что США и дальше будут вносить существенный вклад в общие усилия по поддержке Украины, в выработку гарантий безопасности и формирование целенаправленного дипломатического процесса", - отметил Корнелиус.

4 сентября в Париже прошла встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой среди прочего планировалось обсуждать гарантии безопасности Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов.