По словам Владимира Зеленского, о "приглашении" ему сообщили "американские партнеры"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву для двусторонней встречи.

Выступая на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Зеленский уточнил, что о "приглашении" ему сообщили "американские партнеры".

Зеленский также вновь заявил о необходимости гарантий безопасности для Киева, частью которых должны быть "сильная украинская армия". Для этого, подчеркнул он, нужны "и оружие, и финансирование, и тренировка".

Подводя итоги переговорам "коалиции желающих" в Париже, он сообщил, что участники договорились о развертывании некого "присутствия" на территории Украины - "как в небе, на море, так и на земле". Перед этим Макрон сообщил, что 26 стран "официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки" после прекращения огня.

Накануне Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече. Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение Путина.

В Киеве неоднократно заявляли, что после окончания боевых действий и урегулирования конфликта рассчитывают тратить значительные средства на закупки нового вооружения и развитие своих оборонных производств, а также просили партнеров финансировать украинскую армию.

В Москве всегда подчеркивали, что демилитаризация Украины является одной из целей специальной военной операции наряду с ее денацификацией и нейтральным статусом. Россия также считает актуальным принцип коллективного предоставления гарантий для Украины, при этом Москва отвергает их в логике противостояния России.