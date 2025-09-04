Макрон: саммит ШОС показал, что изменение мирового порядка влияет на Европу

Президент Франции констатировал, что "мир нестабилен"

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае продемонстрировал, что наметившееся изменение мирового порядка оказывает влияние на Европу. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров так называемой "коалиции желающих" в Париже.

Президент признал, что международная обстановка в контексте Ближнего Востока и Украины "предъявляет высокие требования к Франции", и констатировал, что "мир нестабилен". Отдельно Макрон упомянул саммит ШОС, который, по его словам, "напоминает, что перестройка мира во многом меняет ситуацию для Европы".

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.