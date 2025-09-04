Ли Хунчжун назвал это важным внешнеполитическим курсом

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Отмена Китаем визового режима для россиян отражает углубление взаимодействия между КНР и РФ. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это важный внешнеполитический курс, который воплощает в себе повышение, расширение и углубление сотрудничества между Китаем и Россией", - сказал он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Россияне смогут посещать Китай по безвизовому режиму с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей, обмена визитами. Как отмечала в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вопрос об ответной отмене виз для китайских граждан при поездках в РФ находится в стадии проработки.