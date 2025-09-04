Иск связан с переброской Нацгвардии в город для борьбы с преступностью

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Власти столичного округа Колумбия предъявили судебный иск администрации президента США Дональда Трампа в связи с тем, что она перебросила бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью.

Власти федерального округа назвали привлечение сил Нацгвардии к правоохранительной деятельности "военной оккупацией". В аппарате генпрокурора округа подчеркнули, что этот шаг является "не только ненужным и нежелательным, но также опасным и вредным" для местных жителей. В заявлении властей округа подчеркивается, что бойцы Нацгвардии "не подотчетны жителям и не подготовлены к обеспечению соблюдения законов".

В иске, который был подан в федеральный суд округа Колумбия, подчеркивается, что администрации США следует отменить упомянутый шаг и больше не допускать подобных действий.

11 августа президент США объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности могут быть привлечены вооруженные силы. За неделю, прошедшую после объявления о переброске подразделений Нацгвардии, в Вашингтоне арестовали около 300 человек. Трамп заявлял, что бойцы Национальной гвардии могут быть переброшены и в другие города, включая Чикаго, для поддержания правопорядка.