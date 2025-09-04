Госсекретарь США Марко Рубио напомнил, что Соединенные Штаты ранее поддерживали военную базу на территории республики

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. США рассматривают возможность создания военной базы на территории Эквадора и переброски туда своих войск. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД республики Габриэлой Соммерфелд.

"Мы говорили о возможности размещения на долгосрочной основе войск США в Эквадоре, разумеется, в сотрудничестве с правительством Эквадора", - заявил Рубио. По его словам, это позволит "создать возможности для совместной подготовки [военнослужащих], проведения операций и реагирования на общие угрозы".

Он напомнил, что США ранее поддерживали военную базу на территории республики, но в 2009 году вынуждены были вывести войска по просьбе бывшего президента страны Рафаэля Корреа (2007-2017).

"Если они (власти страны - прим. ТАСС) пригласят нас, мы рассмотрим такую возможность", - продолжил Рубио, отметив, что это вопрос стратегического значения. При этом госсекретарь подчеркнул, что для размещения американских войск на территории Эквадора США должны получить соответствующее приглашение от руководства республики.

Рубио также заявил, что США предоставят Эквадору $13,5 млн на нужды безопасности, в том числе на "борьбу с наркотиками и преступностью". Кроме того, американская сторона передаст республике беспилотные летательные аппараты на $6 млн для оснащения ВМС.