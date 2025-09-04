При этом страна будет поддерживать операции по поддержанию мира логистически, заявил президент Никушор Дан

БУХАРЕСТ, 4 сентября. /ТАСС/. Румыния не будет направлять свои войска на Украину, однако окажет содействие операциям по поддержанию мира. Об этом заявил румынский президент Никушор Дан в интервью телеканалу Antena 1.

"Многие из стран, которые находятся вблизи России, приняли то же решение, которое приняли и мы, - не направлять людей на Украину после возможного мира или возможного прекращения огня, - сказал он. - Но мы будем поддерживать логистически, нашими базами операции по поддержанию мира. Для этого, однако, нужно прийти к миру или по крайней мере к прекращению огня".

Ранее премьер-министр Румынии Илие Боложан в интервью этому же телеканалу заявил, что Бухарест не будет направлять войска на Украину, но мог бы предоставить свои военные базы союзникам по НАТО.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.