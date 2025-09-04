Издание The times of srael ранее сообщило об аресте членов ХАМАС, которые готовили покушение на израильского министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира и якобы действовали "под командованием штаб-квартиры террористической группировки в Турции"

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг сообщения некоторых израильских СМИ о причастности республики к планированию покушения на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

"Упоминание нашей страны в новостях о заговоре против израильского министра, появившихся в некоторых израильских СМИ, является результатом кампании по дезинформации, направленной против Турции. Известно, что это событие, представленное израильской прессой как новое, на самом деле касается инцидента, произошедшего восемь месяцев назад. Более того заявления задержанных о том, что они не имеют никакого отношения к Турции, были подтверждены представителями Красного Креста", - говорится в сообщении центра.

В администрации указали, что основная цель распространения таких новостей - "намеренно создать у международной общественности ложное представление о Турции, тем самым подорвав ее политику в отношении Палестины".

Ранее издание The times of İsrael сообщило, что в ходе совместной операции Общей службы безопасности ШАБАК и Армии обороны Израиля в течение нескольких последних недель были арестованы члены ячейки группировки ХАМАС на Западном берегу. Они готовили покушение на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и якобы действовали "под командованием штаб-квартиры террористической группировки в Турции". По имеющимся данным, они приобрели несколько дронов, чтобы оснастить их взрывчаткой для атаки на министра.