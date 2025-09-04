В июле 2024 года в войсках "не знали", на каких объектах осуществляется ремонт боеприпасов, в частности ракет к ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger, следует из доклада Контрольно-финансового управления Конгресса страны

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Сухопутные войска США не осуществляют должный контроль за 95% боеприпасов, проходящих ремонт на объектах подрядчиков Пентагона. Об этом говорится в докладе Контрольно-финансового управления Конгресса США (Government Accountability Office, GAO).

Как следует из документа, в Сухопутных войсках на момент начала проверки в июле 2024 года "не знали", на каких из принадлежащих и используемых подрядчиками объектах осуществляется ремонт боеприпасов, в частности ракет к ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Предполагалось, что речь идет по меньшей мере о пяти таких объектах, "но позднее было установлено, что их два".

"Согласно нашим оценкам, Сухопутные войска по состоянию на июль 2024 года не осуществляли должный контроль за по меньшей мере 95% боеприпасов, находящихся на этих объектах", - указывается в докладе. В Контрольно-финансовом управлении Конгресса подчеркнули, что в Сухопутных войсках США "не озабочены своевременным получением точных данных" об этих вооружениях, там также "не предусмотрено процедур сверки этой информации с данными подрядчиков".

В GAO Сухопутным войскам США рекомендовали "разработать и внедрить инструкции", выполнение которых обеспечило бы "точный и своевременный контроль операций по учету боеприпасов", а также обновить нынешние методы работы с целью осуществления сверки данных. Как отмечается в документе, военные "согласились с обеими рекомендациями".