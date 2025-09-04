WSJ: Уиткофф сообщил о готовности Трампа провести встречу с Путиным и Зеленским

По информации издания, спецпосланник президента США также отметил, что американский лидер "по-прежнему готов рассматривать все способы добиться мира на Украине"

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф на заседании "коалиции желающих" сообщил, что американский лидер Дональд Трамп открыт к проведению трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, Уиткофф также заявил, что Трамп "по-прежнему готов рассматривать все способы добиться мира на Украине".

Ранее в Париже прошла встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой среди прочего планировалось обсудить гарантии безопасности Украины. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, коалиция теперь насчитывает 35 участников, из них 26 выразили готовность направить воинский контингент на Украину после установления перемирия или мира.