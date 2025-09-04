На пост претендуют лидер партии "Пхумчайтхаи" Анутхин Чанвиракун и Чайкасем Нитисири от партии "Пхыа Тхаи"

БАНГКОК, 5 сентября. /ТАСС/. Депутаты Палаты представителей (нижней палаты) Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда проведут специальное заседание, в ходе которого утвердят кандидатуру нового премьер-министра. На пост главы правительства претендуют два кандидата - лидер партии "Пхумчайтхаи" Анутхин Чанвиракун и Чайкасем Нитисири от партии "Пхыа Тхаи" ("Для тайцев").

Согласно конституции, 32-й таиландский премьер-министр будет выбран в ходе открытого голосования. Председатель Палаты представителей Ван Мухамад Нор Матха будет вызывать депутатов индивидуально в алфавитном порядке, чтобы они смогли отдать свой голос. Для победы кандидату необходимо набрать не менее 247 голосов.

Кандидаты и условия оппозиции

Главным кандидатом на победу в борьбе за премьерское кресло считается 58-летний Чанвиракун. Он занимал должность вице-премьера и министра внутренних дел Таиланда в коалиционном правительстве во главе с "Пхыа Тхаи". В июне Чанвиракун подал в отставку в связи с выходом из правительственной коалиции партии "Пхумчайтхаи" на фоне скандала с утечкой частного телефонного разговора между премьером Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и бывшим главой камбоджийского правительства (1998-2023), нынешним председателем Сената Камбоджи Хун Сеном.

Лидер оппозиционной Народной партии Наттхапхонг Рыангпаньявут заявил в среду, что возглавляемая им парламентская фракция поддержит кандидатуру Чанвиракуна при условии роспуска законодательного органа в течение четырех месяцев. Народная партия при этом не будет входить в состав нового кабмина, поэтому "Пхумчайтхаи" сформирует правительство меньшинства. Она также рассчитывает на организацию референдума по вопросу разработки новой конституции.

77-летний кандидат от "Пхыа Тхаи" Чайкасем Нитисири занимал должность министра юстиции с 2013 по 2014 год в правительстве экс-премьера Таиланда Йинглак Чинават. В качестве уступки партия пообещала немедленно распустить парламент в случае избрания своего кандидата. Однако представители Народной партии заявили, что будут придерживаться договоренностей с "Пхумчайтхаи".

Поскольку правящая коалиция распалась, а "Пхыа Тхаи" так и не удалось заручиться поддержкой 143 депутатов Народной партии, как ожидается, новая коалиция во главе с "Пхумчайтхаи" должна собрать более половины голосов Палаты представителей, что позволит Чанвиракуну стать новым премьером.

Почему выбирают премьера

Конституционный суд Таиланда 29 августа отстранил от должности премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават, дочь бывшего главы правительства (2001-2006) Таксина Чинавата, после рассмотрения дела об утечке ее телефонного разговора с Хун Сеном. Суд признал ее виновной в грубом нарушении этических норм. Вместе с премьером в отставку также ушел весь кабинет министров, который представляла коалиция, сформированная по итогам парламентских выборов в мае 2023 года. Чинават стала главой правительства в августе 2024 года, проработав на этом посту менее года, поскольку суд 1 июля принял решение лишить ее премьерских полномочий на время рассмотрения дела об утечке аудиозаписи.

"Пхыа Тхаи" располагает 132 депутатскими мандатами в 500-местной Палате представителей. Восемь ее депутатов перешли в оппозицию. Народная партия была создана в августе 2024 года на базе распущенной партии "Движение вперед", которая на выборах в 2023 году одержала победу. Она провела в парламент 151 депутата, число которых впоследствии сократилось до 143.