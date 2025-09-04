По мнению журналистки Кристель Нэан, в реальности численность боевого состава коалиции вряд ли превысит эту сумму

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Реальный боевой потенциал так называемой коалиции желающих можно оценить в 10-20 тыс. военнослужащих. Такое мнение ТАСС выразила работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters, выпускница "Мастерской новых медиа" Кристель Нэан.

Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров, организованных в Париже, 26 государств, входящих в "коалицию желающих", подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране.

"В реальности будет, по-моему, максимум 10-20 тысяч. <...> Россия уже сказала через заявления Владимира Владимировича Путина, Сергея Лаврова, что Россия не будет принимать факт, что будут натовские вооруженные силы на территории Украины. Так что весь этот цирк с коалицией желающих - это просто театр марионетки, где Макрон попробует отвести себе роль военного лидера. Это абсолютно смешно", - подчеркнула она, отметив, что без соглашения России они не смогут отправить войска.

Военкор отметила, что готовность ряда стран проводить тренировки не равно отправке войск.

"Мы уже знаем из французских СМИ, что из всех этих 26 стран, о которых он говорит, в реальности до этой встречи только 6 были готовы реально отправить солдат на украинские территории. Это Франция, Великобритания, страны Прибалтики и еще одна. Германия не хочет, Италия не хочет, большинство европейских стран не хотят, - сказала Нэан. - Только было под вопросом до этой встречи, что будет решать Дания, Швеция и Финляндия".

Как сообщалось, Макрон не ответил на вопросы о численности и национальном составе сил, ограничившись лишь формулировкой о готовности "внести вклад" для "присутствия на море, в воздухе и на суше".