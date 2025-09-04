Болгария входит в состав "коалиции желающих", но вместо отправки войск предоставит инфраструктуру, заявил премьер-министр страны Росен Желязков

СОФИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Болгария входит в так называемую коалицию желающих, но не будет отправлять свои войска на Украину. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Евросовета Антониу Коштой, который находится в Софии с официальным визитом, заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков.

"Болгария входит в состав "коалиции желающих", но ее место там определено решением Народного собрания (парламент - прим. ТАСС) страны. Мы не будем отправлять войска на Украину, но предоставим тральщики и другие вспомогательные корабли, предоставим авиационную и другую необходимую инфраструктуру. Мы выполним свои обязательства в рамках решения нашего парламента", - сказал премьер. Он уточнил, что Болгария в сотрудничестве с Турцией и Румынией намерена построить черноморский центр безопасности.

В свою очередь Кошту заявил, что Европа стоит вместе с Украиной и является ее истинным партнером. "ЕС обеспечит финансовую поддержку украинской армии, мы продлим и расширим нашу миссию по проведению учений, поможем в восстановлении украинских сил, поддержим оборонную промышленность и прежде всего поможем присоединению Украины к ЕС. Для достижения этого мы должны усиленно работать", - сказал он.

4 сентября в Париже прошла встреча членов так называемой коалиции желающих. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, коалиция теперь насчитывает 35 участников, из них 26 выразили готовность направить воинский контингент на Украину после установления перемирия или мира.