На главу ведомства Пита Хегсета ляжет обязанность подготовить меры, которые позволят переименовать министерство обороны США на постоянной основе

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 5 сентября подпишет исполнительный указ о возвращении Министерству обороны США названия "министерство войны". Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.

Согласно его данным, 5 сентября Трамп объявит об изменении названия ведомства. В исполнительном указе будет говориться, что Пентагон получит дополнительное название, а главу ведомства Пита Хегсета можно будет называть "министр войны". Указ также возложит на Хегсета обязанность подготовить законодательные и исполнительные меры, которые позволят переименовать Пентагон на постоянной основе. Потребуется ли администрации получить одобрение Конгресса, пока неясно, отмечает телеканал.

Министерство войны США просуществовало с 1789 по 1947 год, когда оно было преобразовано в национальное военное ведомство. В 1949 году оно было переименовано в Министерство обороны США.

Трамп неоднократно заявлял, что не против возвращения Пентагону прежнего названия. Американский лидер объяснял, что считает название "министерство войны" более звучным, и что США "не хотят одной лишь обороны, но также хотят наступления". Министр обороны Пит Хегсет также высказывался в поддержку этой идеи. 25 августа глава Белого дома сообщил, что вскоре американские власти озвучат "некоторую информацию на этот счет".