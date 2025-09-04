Майкл Чарльз Скина с 2022 года передавал секретную информацию разведке Китая

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил бывшего сотрудника Государственного департамента США к четырем годам тюрьмы за сбор и передачу секретной информации разведывательным службам Китая. Об этом говорится в материалах суда.

Как установило следствие, 42-летний Майкл Чарльз Скина познакомился в интернете с людьми, которые представились ему сотрудниками международных консалтинговых компаний. С апреля 2022 года он через различные электронные платформы контактировал с ними и в обмен на денежное вознаграждение передавал им секретную информацию.

Как говорится в сообщении Минюста США, Скина продолжил общение со своими собеседниками даже после того, как получил достаточно четкие сигналы о том, что они действуют в интересах правительства КНР.

В августа 2024 года экс-сотрудник Госдепа встретился с одним из них в отеле в Перу и получил от него $10 тыс., а также мобильный телефон для получения заданий, передачи изображений и другой информации. В октябре 2024 года Скина сфотографировал и отправил своим собеседникам по меньшей мере четыре документа под грифом "секретно", которые были посвящены вопросам национальной обороны США. В феврале 2025 года он сфотографировал еще семь таких материалов, после чего его задержали агенты Федерального бюро расследований.