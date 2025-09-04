Лидер КНДР поблагодарил китайский народ и правительство за проявленное гостеприимство и пожелал "вечного процветания и благосостояния"

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын накануне завершил свой пятый визит в КНР. Это подтвердило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Спецпоезд с товарищем Ким Чен Ыном отправился с Пекинского вокзала при горячих проводах китайских друзей", - пишет ЦТАК. Председателя государственных дел КНДР провожали руководитель секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, министр иностранных дел КНР Ван И, мэр Пекина Инь Юн и другие.

Ким Чен Ын поблагодарил китайский народ и правительство за проявленное гостеприимство и пожелал "вечного процветания и благосостояния". "Визит председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына в КНР послужил историческим моментом, укрепившим политическое доверие и стратегическое сотрудничество между двумя партиями, двумя странами. Визит показал неизменность и непобедимость корейско-китайской дружбы", - сказано в материале.

Предыдущий визит Ким Чен Ына в КНР состоялся в январе 2019 года. Последний саммит КНДР и КНР прошел в июне 2019 года в Пхеньяне. Во время парада в Пекине по случаю празднования 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии Ким Чен Ын занял место по левую руку от лидера КНР, а президент РФ Владимир Путин - по правую.

Как передавали южнокорейские СМИ, поезд Ким Чен Ына отправился с вокзала около 22:05 по местному времени 4 сентября. В пятницу, как ожидается, лидер КНДР вернется в Пхеньян.