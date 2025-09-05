Всего за пределами страны по состоянию на 2 сентября 2025 года находятся 5,7 млн человек

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Около 250 тыс. жителей Украины покинули страну в январе - июне 2025 года, следует из данных Госпогранслужбы Украины, с которыми ознакомился ТАСС.

Темпы эмиграции при этом несколько снизились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда страну покинули 400 тыс. человек, однако отток граждан продолжается. Всего за пределами страны по состоянию на 2 сентября 2025 года находятся 5,7 млн человек, большинство из них - в Германии, Польше и Чехии.

Украина с момента получения независимости переживает серьезные демографические проблемы. По оценкам Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины, на подконтрольных Киеву территориях в настоящее время проживают от 25 до 28 млн человек. Директор учреждения Элла Либанова ранее заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживали около 52 млн человек. В 2012 году, когда коэффициент рождаемости достиг в стране локального максимума, он составил лишь 1,53. В этой ситуации демографы считают острой необходимостью "мощную иммиграцию", в том числе возвращение выехавших за рубеж украинцев. В настоящий момент в стране трое умерших приходятся на одного новорожденного.