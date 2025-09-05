Трамп: США скоро введут значительные пошлины на импорт полупроводников и чипов

Новые меры не коснутся только тех технологических компаний, которые имеют производительные мощности в США

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое введение значительных импортных пошлин на товары компаний-производителей полупроводников и микросхем, которые не имеют производственных мощностей на территории Соединенных Штатов.

"Мы будем вводить тарифы в отношении компаний, которые не заходят на территорию США, это произойдет довольно скоро. Мы будем вводить пошлины, не слишком высокие, но достаточно существенные. Стоит понимать, что если они (производители полупроводников и микросхем - прим. ТАСС) заходят в страну, отстраиваются или планируют зайти [в США], то для них пошлин не будет", - сказал он журналистам в Белом доме.

6 августа Трамп заявил, что Вашингтон намерен ввести импортные пошлины в размере около 100% на микросхемы и полупроводники, отметив, что технологические компании, производящие оборудование на территории США, не должны будут платить пошлины.