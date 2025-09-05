ВМС Китая превзошли по численности Военно-морские силы Соединенных Штатов, союзники Вашингтона в регионе перестали видеть в нем надежного партнера, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. США больше не являются "неоспоримым гегемоном" в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С такой оценкой выступило агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая превзошли по численности ВМС США. КНР быстро ставит на вооружение новые образцы самолетов, ракет и другой военной техники, и военная мощь Пекина была продемонстрирована миру 3 сентября в ходе масштабного военного парада, напоминает агентство.

Bloomberg добавляет, что союзники США в регионе перестали видеть в Вашингтоне надежного партнера. Политика Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе подтолкнула к сближению Австралию и Японию, которые теперь предпочитают укреплять двустороннее экономическое и оборонное сотрудничество, отмечает агентство.