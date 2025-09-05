Президент России направил лидеру КНДР поздравление по случаю предстоящей 9 сентября 77-й годовщины основания республики

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил, что отношения между двумя странами прошли проверку временем. Содержание послания приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечается в публикации, Путин направил поздравления по случаю предстоящей 9 сентября 77-й годовщины основания народной республики. "77 лет назад наша страна была первой, кто признал новое корейское государство, - цитирует российского лидера ЦТАК. - С тех пор отношения Москвы и Пхеньяна с честью прошли проверку временем".

"Героическое участие ваших частей в освобождении Курской области от захватчиков стало ярким символом российско-корейской дружбы и взаимной помощи", - отмечается в послании. "Уверен, что и далее будем совместными усилиями укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими государствами", - указывается в нем.

"Это полностью соответствует интересам народов России и КНДР, которые находятся в дружеских отношениях, а также будет способствовать безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - приводит ЦТАК слова президента РФ. Как отмечает агентство, в телеграмме Путин назвал Ким Чен Ына "дорогим другом".

3 сентября Путин и Ким Чен Ын провели в Китае встречу на полях торжественных мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны. Они общались примерно 2,5 часа, из них 1,5 часа - с участием делегаций, еще час - тет-а-тет.