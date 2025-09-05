Генсек кабмина Ёсимаса Хаяси также пообещал, что страна продолжит добиваться от российской стороны возобновления безвизовых поездок на южные Курильские острова бывших японских жителей этих территорий для посещения могил предков

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии продолжит стремиться к решению вопроса принадлежности "четырех северных островов" (так в Японии называют южную часть Курильских островов - прим. ТАСС) и заключению мирного договора с Россией. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"Правительство Японии продолжит придерживаться позиции, направленной на решение вопроса принадлежности четырех северных островов и заключение мирного договора", - отметил Хаяси на просьбу журналистов прокомментировать текущее состояние японско-российских отношений в свете 80-й годовщины Курильской десантной операции. В то же время Хаяси в очередной раз признал, что сейчас отношения между Токио и Москвой находятся "в крайне тяжелом состоянии" из-за ситуации на Украине. Генсек японского кабмина также пообещал, что Япония продолжит добиваться от российской стороны возобновления безвизовых поездок на южные Курильские острова бывших японских жителей этих территорий для посещения могил предков.

О мирном договоре

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Россия прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора. Москва также вышла из переговоров с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление для Японии действия статуса партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Позднее Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами - бывшими жителями этих островов, а также договора о процедуре взаимных поездок. В МИД РФ тогда подчеркнули, что эта мера не затрагивает реализацию советско-японской договоренности о взаимном безвизовом посещении могил от 2 июля 1986 года.

О Курильской десантной операции

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину РФ и властям Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Взятие острова Шумшу - первое и решающее событие в ходе всей Курильской операции, начавшееся 17 августа 1945 года. Япония согласилась принять условия капитуляции во Второй мировой войне еще 15 августа, но приказ об этом до японских частей доведен не был, поэтому они продолжали оказывать сопротивление. 15 августа советское командование решило высадить десант на остров Шумшу. Операция заняла пять дней и 23 августа завершилась успехом для СССР. Сама же Курильская десантная операция окончательно завершилась 1 сентября.

Высадка десанта на остров Шумшу стала наиболее сложным моментом Курильской операции. Остров был превращен японцами в укрепрайон с гарнизоном в 8,5 тыс. человек, 60 танками, сотнями орудий артиллерии. Противник соорудил около 60 бетонных дотов и дзотов, свыше 300 закрытых пулеметных точек, соединенных подземными ходами. Рядом располагался 13 тыс. вражеский гарнизон острова Парамушир. Состав советского десанта был чуть более 8 тыс. человек с легким вооружением - 218 орудий и минометов. На штурм острова они шли без танков и артиллерии.