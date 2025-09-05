Бывшему эксперту по нацбезопасности вменяют несанкционированное владение секретной документацией и нарушения при обращении с информацией о национальной обороне, отметила газета

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) в ходе обыска у бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона изъяли у него компьютеры, телефоны и папки с документами. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщила газета The Washington Post.

Болтону вменяются несанкционированное владение секретной документацией и нарушения при обращении с информацией о национальной обороне: газета отмечает, что американское законодательство предусматривает в качестве наказания за такие правонарушения тюремное заключение сроком до 10 лет.

Как подчеркивает газета, в материалах суда не указывается, смогли ли агенты ФБР в ходе обыска обнаружить в доме Болтона какие-либо документы с грифом секретности или найти подобные материалы на изъятых у него двух телефонах, трех компьютерах и паре жестких дисков.

Болтон, известный своими крайне консервативными взглядами, при первой администрации Трампа занимал пост его помощника по национальной безопасности (в 2018-2019 годах). Он был отправлен в отставку из-за разногласий с американским лидером относительно внешней политики. Впоследствии Болтон стал одним из самых ярых критиков Трампа. Экс-помощник президента в своих мемуарах в критическом ключе изложил подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. Власти США в связи с этим заявляли, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Телеканал Fox News 22 августа сообщил со ссылкой на источники, что сотрудники ФБР провели обыск в доме Болтона в рамках расследования о возможном хранении им секретных документов. По сведениям канала, обыск был сосредоточен на "потенциальных секретных документах", которые, по мнению следователей, Болтон все еще мог хранить у себя. Он не был взят под стражу или арестован. Трамп заявил, что узнал об обыске в доме Болтона из СМИ.