Премьер Лаоса поздравил Путина с успешным проведением ВЭФ

Сонсай Сипхандон выразил надежду, что форум и в будущем будет оставаться платформой для свободного обмена идеями, сотрудничества и построения будущего, где у всех стран равные возможности

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокий уровень организации мероприятия и поздравил с его успешным проведением.

"От лица правительства и народа Лаоса я желаю всяческих успехов X Восточному экономическому форуму здесь во Владивостоке. <...> Я надеюсь, что он и в будущем будет оставаться платформой для свободного обмена идеями, сотрудничества и построения будущего, где у всех стран равные возможности. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту Путину, а также поздравить его с успешным проведением форума", - сказал Сонсай Сипхандон.