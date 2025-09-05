Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Странам Евросоюза следует искать пути конструктивного диалога с Венгрией по вопросу присоединения Украины к объединению. Такое мнение в интервью европейскому изданию Politico выразил президент Эстонии Алар Карис.

"Мы должны работать с этой страной. Возможно, нам следует больше разговаривать [с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном], чтобы найти решение, а не просто навешивать на него ярлыки", - заявил Карис. Эстонский президент также не исключил, что в случае отсутствия прогресса Будапешт может "покинуть зал заседаний" и решение будет принято без его участия.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет началу переговоров о ее вступлении в сообщество.

В тот день в Венгрии были опубликованы результаты референдума, в котором приняли участие более 2 млн человек. Из них 95% высказались против поспешного приема Украины в Евросоюз. Орбан заверил, что будет руководствоваться мнением венгерских граждан в ходе консультаций со своими европейскими коллегами.