ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Восточный экономический форум (ВЭФ) придает импульс к освоению потенциала Дальнего Востока России и развитию экономики Северо-Восточной Азии. Об этом заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредседатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

"Восточный экономический форум придает огромный импульс к освоению потенциала Дальнего Востока России и развитию экономики Северо-Восточной Азии. Прошедшее десятилетие показало не только развитие форума, но и серьезные достижения и прорывы в истории китайско-российских отношений", - сказал он на пленарной сессии ВЭФ.

Ли Хунчжун отметил, что благодаря проделанной за 10 лет "кропотливой работе" форум стал "важной площадкой для налаживания сотрудничества на Дальнем Востоке и содействия региональному развитию".

