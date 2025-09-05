Ли Хунчжун заявил, что под стратегическим руководством председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина неуклонно углубляется политическое взаимодоверие

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Всестороннее сотрудничество между Москвой и Пекином под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина поступательно развивается. Об этом заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), зампредседатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина неуклонно углубляется политическое взаимодоверие, непрерывно укрепляется многоплановое сотрудничество между Китаем и Россией", - сказал Ли Хунчжун.

По его словам, всеобъемлющий характер и широкий охват двустороннего сотрудничества подтверждаются интенсивностью региональных связей и взаимодействия.

"В этой связи хочу отметить высокую динамику сотрудничества в формате Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России. Благодаря личному вниманию и усилиям глав государств на протяжении многих лет Китай сохраняет со собой статус крупнейшего торгового партнера и инвестора для Дальнего Востока России", - указал Ли Хунчжун.

