Ли Хунчжун заявил, что две страны понесли огромные жертвы и внесли исторический вклад в победу в мировой антифашистской войне

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай понесли огромные жертвы в рамках мировой антифашистской борьбы, внесли исторический вклад в победу во Второй мировой войне. Об этом заявил член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Китай и Советский Союз [стали] главными театрами военных [действий] Второй мировой войны в Азии и Европе. Наши страны понесли огромные жертвы и внесли исторический вклад в победу в мировой антифашистской войне", - отметил он.