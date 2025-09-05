Россия и Китай выступают в поддержку глобальной стратегической стабильности, отметил Ли Хунчжун

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай являются конструктивными силами, выступающими в поддержку глобальной стратегической стабильности. Об этом заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), зампредседатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Россия и Китай - влиятельные державы и конструктивные силы, выступающие в поддержку глобальной стратегической стабильности и совершенствования глобального управления", - заявил Ли Хунчжун.