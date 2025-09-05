Издание отмечает, что Запад размышляет над гарантиями безопасности, как будто перемирие неизбежно, однако, с точки зрения авторов, признаков скорого прекращения огня на Украине, как и путей его достижения, нет

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Запад и Украина могут заниматься самообманом, выстраивая планы о гарантиях безопасности для Украины и ее возможном членстве в ЕС без конкретного пути к достижению мира и признаков скорого перемирия. Такое мнение выразило европейское издание Politico.

Как пишет издание, действия Киева и его западных союзников могут быть "в лучшем случае благоразумным планированием и самовнушением в духе практик самопомощи, а в худшем случае - самообманом". Politico отмечает, что Запад размышляет над гарантиями безопасности, как будто перемирие неизбежно, однако, с точки зрения авторов, признаков скорого прекращения огня на Украине, как и путей его достижения, нет.

На встрече "коалиции желающих" в Париже 4 сентября присутствовали европейские лидеры и Владимир Зеленский. На пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 входящих в коалицию государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы "не раскрывать карты" для России. Он добавил, что "еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию", а всего встреча насчитывала 35 участников.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.