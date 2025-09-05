У некоторых европейских стран, по мнению министра Йоханна Вадефуля, "все еще есть такие системы, и они не нуждаются в них ежедневно"

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что европейские страны должны рассмотреть вопрос о поставках Украине систем ПВО.

"Нам нужно подумать о новых системах вооружений, которые могут быть поставлены и которые Украина может приобрести", - сказал Вадефуль в интервью новостному порталу t-online. "Практически нет ничего, в чем Украина не нуждалась бы. Прежде всего, должны быть закуплены системы ПВО", - утверждал он. У некоторых европейских стран, по мнению министра, "все еще есть такие системы, и они не нуждаются в них ежедневно". "Германия призывает их рассмотреть возможность их передачи", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Однако он не уточнил, о каких именно странах идет речь. "Я считаю, что более целесообразно обращаться к соответствующим странам не через СМИ, а напрямую и конфиденциально", - пояснил Вадефуль.

В то же время он отверг критику в адрес своих заявлений о возможном участии Бундесвера (ВС ФРГ) в гарантиях безопасности для Украины. "По этому поводу появилась неточная информация, в которой ошибочно утверждалось, что я отвергаю участие ВС ФРГ в гарантиях безопасности Украины. Я никогда этого не говорил. Я призываю к сдержанности в этом вопросе", - отметил министр. "Моя формулировка была предельно ясной: я сказал, что считаю вопрос участия Бундесвера в гарантиях безопасности достойным обсуждения", - констатировал глава МИД ФРГ. Украине, по его мнению, нужны гарантии безопасности, "однако пока преждевременно обсуждать характер и масштабы участия Германии".

Отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Вадефуль заявил, что "на данный момент это не имеет смысла". Однако, "если Россия действительно готова отказаться" от конфликта и "если Германия вместе с другими европейскими партнерами может этому способствовать", то европейцы, по его словам, "будут вести переговоры с Лавровым". В то же время он не исключил возможность таких переговоров в будущем.

О встрече "коалиции желающих"

4 сентября в Париже прошла встреча членов "коалиции желающих", на которой среди прочего планировалось обсуждать гарантии безопасности Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, Германия в рамках так называемых гарантий безопасности Украины готова расширить финансирование, поставки оружия и подготовку ВСУ. Берлин, как указал он, примет решение об участии в возможной военной миссии в надлежащее время, после прояснения рамочных условий.

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США: с начала конфликта на Украине она предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.