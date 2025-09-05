Трамп выступит с заявлением в 23:00 мск

Тема заявления не раскрывается

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением для прессы в 16:00 по местному времени (23:00 мск). График американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Трамп 5 сентября подпишет указ о возвращении Министерству обороны США названия "министерство войны". Согласно телеканалу, главу ведомства Пита Хегсета будут называть не только министром обороны, но и военным министром.

Министерство войны США просуществовало с 1789 по 1947 год, когда оно было преобразовано в национальное военное ведомство. В 1949 году оно было переименовано в Минобороны.