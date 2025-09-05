На территории стран Балтии и Польши начались учения "Железный кулак"

Маневры организованы американским командованием в Европе

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /ТАСС/. Военные учения "Железный кулак", организованные командованием США в Европе, охватят территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. О начале маневров сообщило командование армии Литвы.

"Основной задачей учений является отработка оперативной передислокации американских подразделений с места постоянного размещения и подготовка к проведению боевых операций на восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении.

В Литве учения "Железный кулак" интегрированы с национальными учениями армии балтийской республики "Гром Перкунаса", в которых принимают участие 17 тыс. военных. В ходе тренировки намечено движение военной техники по автодорогам из Польши в Литву.

На время учений в Литву будут переброшены около 20 американских военных вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk.