Свое решение Михаил Кавелашвили объяснил тем, что не хочет, чтобы выборы в органы местного самоуправления проходили в условиях ограниченной конкурентоспособности

ТБИЛИСИ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал лидеров оппозиционной партии "Сильная Грузия - Лело" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Об этом он написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Чтобы ни у кого не осталось повода считать, что выборы в органы местного самоуправления проводятся в условиях ограниченной конкурентоспособности, я принял решение о помиловании двух заключенных - Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе", - говорится в заявлении Кавелашвили.

Как отметил президент, накануне завершился процесс регистрации избирательных субъектов на муниципальные выборы, которые пройдут 4 октября. Среди зарегистрированных партий есть одна, лидеры которой отбывают наказание - "Сильная Грузия - Лело". В то же время Кавелашвили пишет, что выборы "не должны превратиться в индульгенцию ни для одного политика, который совершает преступление". Решение выпустить лидеров "Сильной Грузии - Лело" из тюрьмы, подчеркивает Кавелашвили, он принял, несмотря на то что они отказались от помилования, которое президент предложил ранее всем находящимся в заключении оппозиционерам, решившим участвовать в выборах.

Ранее суд приговорил к семи и восьми месяцам заключения лидеров оппозиционных партий Нику Гварамию, Нику Мелию, Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зураба Джапаридзе, Георгия Вашадзе, оппозиционера Гиви Таргамадзе и экс-министра обороны Ираклия Окруашвили. Они были задержаны, а затем осуждены за неявку на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений времен экс-президента Михаила Саакашвили.

Выборы в местные органы власти пройдут в Грузии 4 октября. Некоторые крупные оппозиционные партии, в том числе политическое объединение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", отказались участвовать в выборах, так как считают, что прошедшие в октябре 2024 года парламентские выборы были сфальсифицированы. По данным ЦИК, для участия в выборах зарегистрированы 14 партий.

Несмотря на критику со стороны остальной части оппозиции, "Сильная Грузия - Лело" и партия экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию" решили участвовать в выборах. Они выдвинули единого кандидата в мэры Тбилиси - Ираклия Купрадзе.