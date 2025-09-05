Согласно информации газеты, под сокращение попадет, в частности, программа Baltic Security Initiative, начатая в 2018 году для финансирования армий Эстонии, Латвии и Литвы

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Американские законодатели не знают, повлияет ли сокращение программ финансирования армий европейских государств на поставки военной помощи Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их сведениям, в Конгрессе, где большинство принадлежит республиканцам и сохраняется двухпартийная поддержка НАТО и Украины, план администрации вызвал недоумение. Законодатели не имеют ясности относительно того, какой объем финансирования будет сокращен и затронуты ли этим решением средства, связанные с Украиной. При этом Министерство обороны США, несмотря на соответствующие запросы, пока не дало брифинг конгрессменам по этому вопросу.

Согласно информации The Washington Post, под сокращение попадет, в частности, программа Baltic Security Initiative, начатая в 2018 году для финансирования армий Эстонии, Латвии и Литвы. Отмечается, что это решение вызвало обеспокоенность у союзников США, которым "трудно понять политику администрации в отношении Европы".

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты откажутся от некоторых программ финансирования армий стран, граничащих с Россией. В частности, Пентагон на прошлой неделе проинформировал европейских дипломатов, что США больше не будут финансировать программы по обучению и оснащению вооруженных сил стран Восточной Европы.

Как утверждает издание, этот шаг американской администрации может привести к тому, что сотни миллионов долларов не дойдут до восточноевропейских государств. По словам его европейского источника, подобными действиями Вашингтон хочет добиться того, чтобы страны Европы активнее участвовали в обеспечении собственной безопасности.