Канцлер ФРГ указал на то, что у европейцев ограничены возможности для самостоятельных действий

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Европа сейчас не в состоянии играть в мировых делах ту роль, которую хотела бы, признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Он отметил, что Европа сейчас пытается вновь сплотиться и в этом процессе важную роль играет Германия, как самая большая страна региона. Однако указал на то, что у европейцев ограничены возможности для самостоятельных действий, что видно на примере украинского кризиса, где у европейских стран недостаточно рычагов влияния, чтобы добиться приемлемых для себя условий его завершения.

"Мы зависим от американской помощи, мы видим, что Китай, Бразилия и другие страны мира чувствуют себя свободно в отношениях с Россией, появляется новое партнерство в виде так называемого шанхайского формата (Шанхайской организация сотрудничества - прим. ТАСС). Меня занимает и тяготит, должен признать, тот факт, что мы как европейцы сейчас не можем играть ту роль, которую мы на самом деле хотели бы играть, должны играть, чтобы гарантировать наши интересы", - сказал он в интервью каналу на YouTube партии "Христианско-демократический союз", лидером которой он является.

Таким образом Мерц отреагировал на вопрос о том, что проводит много времени, занимаясь внешней политикой. Канцлер признал, что его внешнеполитическая активность наталкивается на критику внутри Германии. "Но немецкий канцлер не будет выполнять свои обязанности должным образом, если не будет одинаково активно заниматься внешней политикой, европейской политикой и внутренней политикой, чтобы гарантировать, что наша страна живет мирно, свободно и обеспеченно", - добавил он.