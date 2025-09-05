Президент США пожелал России, Индии и Китаю "долгого и счастливого" совместного будущего

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп опубликовал совместное фото президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сделанное на полях саммита ШОС в Китае, выразив мнение, что США потеряли РФ и Индию.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, уступив их темному и мрачному Китаю. Пусть их ждет долгое и счастливое совместное будущее!" - написал он в Truth Social.

Саммит ШОС проходил в китайском Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств и представители 10 международных организаций.

На полях саммита Путин, Си Цзиньпин и Моди провели трехстороннюю беседу, которая привлекла внимание всех мировых СМИ. Одни писали, что этот союз символизирует конец западноцентричной модели международных отношений. Другие отмечали, что тарифная политика Трампа стала одной из причин сближения Индии и Китая. Однако все сошлись во мнении, что саммит ШОС стал триумфом дипломатии стран глобального Юга и прямым вызовом Западу, утратившему свое влияние в мире.

Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, выразил мнение, что Россия, Китай и КНДР готовят заговор против США. Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР заявил, что считает эти слова американского лидера проявлением его юмора.